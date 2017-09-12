Проект нового Налогового кодекса одобрили в Правительстве РК

Правительством Республики Казахстан одобрен проект нового Налогового кодекса, передает primeminister.kz.

Новый Налоговый кодекс призван стимулировать рост МСБ и укреплять финансовый сектор страны.

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов сказал, что в рамках нового проекта изменили идеологию налогообложения, которая будет направлена на защиту добросовестного налогоплательщика, стимулирование различных секторов экономики и упрощение администрирования.

Согласно новому кодексу все неясности и неточности будут толковаться в пользу налогоплательщиков.

Также предлагается не применять штрафы и пени, если налогоплательщик действовал в соответствии с разъяснением налогового органа, и по которому впоследствии изменилась позиция. А бизнесу предоставят больше времени для изучения изменений законодательства.

Предлагается, все возникающие поправки вносить консолидировано одним законопроектом — это даст возможность бизнесу быть осведомленным обо всех изменениях налогового кодекса. Для развития малого и среднего бизнеса предусматривается сохранение действующих специальных налоговых режимов. При этом предлагается новый альтернативный режим — фиксированного вычета. Это выгодно тем, у кого большие обороты, но низкая прибыль. Компания сможет вычитать без подтверждения половину своей выручки, а если начнет вести учет расходов, то получит премии (вычеты) за подтверждение расходов.

В рамках режима «упрощенной декларации» требование по размеру дохода станет одинаковым для физических и юридических лиц. В патенте снижается ставка с 2% до 1% — это делается для снижения налоговой нагрузки в связи с введением взносов ОСМС. В сфере недропользования будут простимулированы инвестиции в геологоразведку. Предлагается отменить налог на сверхприбыль для горнорудной отрасли.

Планируется отмена бонуса коммерческого обнаружения в целях стимулирования успешной разведки. Для морских и глубоких нефтяных месторождений предложен более простой альтернативный налог на недропользование. В части реального сектора экономики предлагаются льготы по НДС для автомобилестроения в рамках специального инвестиционного контракта (СИК).

От НДС освободят импорт комплектующих (сырья и материалов), а также оборот по реализации произведенных в СИК товаров. Также, передача имущества в финансовый лизинг освобождается от НДС, если передаваемое имущество приобретено без НДС и входит в перечень товаров для СИК.

Новым кодексом предусматривается ряд стимулирующих мер для оздоровления финансового сектора, привлечения инвестиций и увеличения льгот участникам специальных экономических зон. В частности предлагается продлить режим экстерриториальности для участников СЭЗ «ПИТ» на срок до 2028 года и привязать условия по льготе на социальный налог к соотношению расходов на оплату труда к общим расходам.

В целом ожидается, что с принятием налоговых новшеств уменьшатся налоговые споры, снизится число проверок, будет упрощено администрирование. Налоговая политика станет более ясной и предсказуемой.