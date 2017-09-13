Приговор работнику СИЗО Караганды оставили без изменения

Приговор за организацию свиданий работнику СИЗО Караганды оставили без изменения, передает Today.kz.

Апелляционная коллегия по уголовным делам Карагандинского областного суда отклонила прошение об оправдании сотрудника оперативного отдела следственного изолятора Караганды, который был осужден почти на три года лишения свободы за организацию свиданий осужденным женского и мужского блоков.

«Изучив апелляционную жалобу, исследовав материалы уголовного дела и приговора, коллегия постановила: приговор оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения», — огласил решение председатель коллегии по уголовным делам Карагандинского областного суда Рашид Нурмагамбетов.

Адвокат осужденного просил, чтобы его клиента оправдали по части 1 статьи 422 УК РК «Принуждение осужденного к даче ложных показаний».

«То, что капитан писал за полях газет послания осужденному мужчине с просьбой изменить показания в его пользу, недоказуемо, поскольку эти показания никакой роли по делу не играли», — сказал адвокат.

Коллегия признала законным приговор в виде двух лет и восьми месяцев лишения свободы за совершение преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 362 УК РК «Превышение власти или должностных полномочий» и частью 1 статьи 422 «Принуждение к даче ложных показаний».