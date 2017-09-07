Пожарные добиваются закрытия крупного торгового дома в Караганде

Экономический суд вынес решение о запрете эксплуатации крупного торгового дома «Абсолют» в Караганде, пишет inform.kz.

Иск в суд подали юристы управления по чрезвычайным ситуациям Караганды. Ответчиком значится ТОО «Absolut Kazahstan C», которому принадлежит торговый дом.

Юристы управления по ЧС заявили, что еще 26 декабря 2016 года провели проверку в торговом доме, причем квалифицировали проверку как «особого порядка», поскольку этот магазин несет в себе высокую степень риска в нарушении норм пожарной безопасности.

«В ходе проверки было выявлено 19 нарушений требований технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности». Директору ТОО было вручено предписание с требованием устранить выявленные нарушения в соответствии с законом «О гражданской защите», — заявили в суде юристы управления по ЧС.

Директору был дан срок — с 29 декабря 2016 года до 20 февраля 2017 года. Однако предписание не исполнено до сегодняшнего дня. Опасаясь человеческих жертв в случае пожара, сотрудники управления по ЧС обратились в суд с просьбой запретить фирме продолжать сдавать бутики в аренду и полностью приостановить эксплуатацию торгового дома.

Представитель фирмы сообщила, что часть нарушений норм пожарной безопасности уже устранена, и попросила дать дополнительное время для устранения недочетов.

«Для исключения гибели людей, сохранения зданий, сооружений и материальных ценностей от уничтожения пожарами, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований управления по ЧС. Тем самым суд руководствуется нормами статьи 38 закона «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года. Суд постановил: запретить ТОО «Absolut Kazahstan C» эксплуатацию здания, также торгово-бытового комплекса и торгового центра ТОО «Absolut Kazakhstan С», расположенного в Караганде по проспекту Бухар-Жырау, 55, до полного устранения нарушений требований норм и правил пожарной безопасности», — огласила решение судья экономического суда Айнур Арапова.

Чтобы вновь возобновить деятельность торгового дома, представителям фирмы нужно получить письменное разрешение от уполномоченного органа — управления по ЧС.

Как сообщили в юридическом отделе компании, торговый дом продолжает работать, поскольку решение суда не вступило в законную силу. Бутики находятся в аренде у предпринимателей. Будут ли они обжаловать решение в судебную коллегию по гражданским делам Карагандинского областного суда, юристы пояснить затруднились.

«Не можем однозначно что-либо пояснить по поводу этого решения. Но торговый дом работает», — сообщили в юридическом отделе.

У ответчика есть месяц на процедуру обжалования. Ранее в декабре 2015 года в торговом доме «Абсолют» был крупный пожар. Ряд бутиков сгорели. Обошлось без жертв и пострадавших.