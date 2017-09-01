Поздравляем всех учащихся с Днём Знаний!

Novoetv.kz поздравляет всех учащихся и педагогов Караганды и всего Казахстана с Днём знаний!

Пусть впереди вас ждет много интересного, каждый урок дарит открытия, а учебный год будет успешным.

Весь наш творческий коллектив желает, чтобы один из самых главных дней в сентябре запомнился веселым волнением, улыбками и радостью предвкушения новизны!

Нет в мире ничего прекраснее, чем познавать новое, учиться, читать и запоминать на всю жизнь мудрые строки! Пусть в вашей жизни будет возможность учиться и обретать знания не только в школьные годы, но и в будущем, в течение всей жизни!

Знания делают человека сильнее, мудрее, добрее, помогают открывать новые истины, делать научные открытия и познавать тайны природы. Дерзайте!

В Казахстане из-за празднования Курбан Байрама торжественные линейки переносятся на 2 сентября.

Историческая справка: День знаний был объявлен государственным праздником в 1980 году, но только в 1984 его массово отметили во всех советских школах. Сделать первым учебным днем именно 1 Сентября решили коммунисты — в 1935 году они обязали все учебные заведения начинать учебный год в первый день осени. До этого не было единой даты начала школьных занятий.