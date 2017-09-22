Пограничный контроль в пассажирских поездах отменили Казахстан и Россия

Пассажирские казахстанские поезда не будут останавливаться для пограничного контроля, передает Today.kz.

«22 сентября, по итогам процедуры обмена грамотами о ратификации между представителями министерств иностранных дел Казахстана и России, вступил в силу Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительствами двух государств об особенностях правового регулирования деятельности предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта от 18 октября 1996 года, подписанный в Астане 4 октября 2016 года», — сообщили в пресс-службе.

C 26 сентября будут запущены безостановочные пассажирские поезда «Тұлпар-Тальго» по сообщениям Астана — Уральск и Алматы — Уральск.

Как сообщили в АО «Пассажирские перевозки», поезд Астана — Уральск отправится со станции Астана-Нұрлы-жол 26 сентября в 11:33, прибытие на станцию Уральск 27 сентября в 12:42. Время в пути следования поезда будет сокращено на 13 часов (с 39 до 26 часов). Стоянки установлены по следующим станциям: Астана, Атбасар, Есиль, Кушмурун, Тобол, Айтекеби, Никельтау, Актобе и Уральск.

«Каждый состав сформирован из 27 вагонов «Тұлпар-Тальго» казахстанского производства, из них два вагона класса «Гранд», два – «Бизнес», купейных вагонов – 18, также три технических вагона и два вагон-ресторана (вагон-бар). В вагонах созданы все необходимые условия для пассажиров, в том числе для лиц с ограниченными возможностями», — добавили в АО.

Поезд Алматы — Уральск отправится со станции Алматы-2 26 сентября в 20:17. Прибытие на станцию Уральск 28 сентября в 10:37. Время в пути следования поезда Алматы — Уральск сократится на 22 часа (с 60 до 38 часов). Стоянки установлены по следующим: Алматы-2, Шу, Жамбыл, Шымкент, Туркестан, Кызылорда, Казалинск, Саксаульская, Шалкар, Актобе и Уральск.