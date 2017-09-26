По миллиону тенге получат семьи горняков, погибших на шахте «Казахстанская»

По одному миллиону тенге получат семьи шахтеров, погибших в результате внезапного выброса метана на шахте «Казахстанская».

Средства будут перечислены от партии «Нұр Отан». Первый заместитель председателя Карагандинского областного филиала партии «Нұр Отан» Кадиша Оспанова, аким Шахтинска Сержан Аймаков, представители первичной партийной организации «Шахта Казахстанская» посетили семьи трех шахтеров, чьи жизни оборвались в результате трагедии, случившейся 31 августа.

«Примите еще раз наши глубокие соболезнования. Ничем невозможно восполнить утрату близкого человека, облегчить ту боль, которую вы испытываете. Никто не в силах сделать этого. Но мы бы хотели оказать вам всяческую поддержку. У каждого шахтера — у Рустама Ахметжанова, Валерия Руденко, Максима Шебанова, остались дети. По инициативе первого заместителя председателя партии Мухтара Абраровича Кул-Мухаммеда от имени партии «Нұр Отан» будет оказана материальная помощь. Мы разделяем вашу боль и скорбим вместе с вами. Крепитесь», — сказала Кадиша Оспанова.

Она подчеркнула, что семьям погибших и дальше будет оказана помощь в решении возникающих проблемных вопросов. Также было оказано содействие в трудоустройстве одной из матерей, оставшейся без кормильца семьи. По просьбе другой вдовы будет организовано медицинское наблюдение и предоставлена медицинская помощь.

Напомним, утром 31 августа на вентиляционной сбойке шахты «Казахстанская» УД АО «АрселорМиттал Темиртау» в Шахтинске произошел внезапный выброс угля и газа. На момент аварии в шахте находилось 132 человека, из них три человека — в аварийной выработке. В результате ЧП погибли три человека, трое обратились за помощью к медикам. Руководство АО «АрселорМиттал Темиртау» сообщило, что окажет помощь семьям погибших. Помимо предусмотренных договорными обязательствами выплат денежных компенсаций в размере десяти годовых заработков, компания берет на себя обязательства по финансированию обучения детей погибших шахтеров в средних и высших учебных заведениях. Все расходы на организацию и проведение погребений компания взяла на себя.

По материалам Tengrinews.kz.