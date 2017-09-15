Плантацию конопли обнаружили у жителя Карагандинской области

Житель Улытауского района Карагандинской области приговорен к условному сроку за незаконное выращивание конопли, которая росла в его огороде.

Плантацию с наркотическим растением обнаружили сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом департамента внутренних дел Карагандинской области при проведении оперативно-профилактических мероприятий. В отношении сельчанина открыли досудебное производство по части 2 статьи 300 Уголовного кодекса «незаконное выращивание запрещенных к возделыванию растений — конопли в крупном размере». Плантация с наркотическими растениями была уничтожена.

Как сообщили в пресс-службе Улытауского районного суда подсудимый признал вину в полном объеме.

«Суд назначил ему наказание в виде 3 лет условно», — сообщили в пресс-службе суда.