Переход казахского алфавита на латиницу поддержали в Караганде

Педагоги Караганды поддержали переход казахского алфавита на латиницу, передает МИА «Казинформ».

«Сейчас почти все тюркоязычные страны пользуются латинскими буквами, кроме Казахстана и Кыргызстана. Латинская графика по-своему эффективна: после смены начертания алфавита тексты будут более удобными к прочтению. Конечно, некоторые буквы изменятся, и главный вопрос, возникающий в данном случае, — орфография. Предстоит разработать новые орфографические правила, а некоторые буквы, редко использующиеся в алфавите, исключат. Этому взвешенному решению предшествовала большая работа, которую проводили и в нашем регионе. Летом управление по развитию языков Карагандинской области организовало специальный семинар», — прокомментировала доцент Карагандинского государственного университета имени Евнея Букетова Мархаба Турсынова.

Кандидат филологических наук убеждена, что благодаря переходу на латиницу казахский язык будет проще использовать в технической сфере.

«Безусловно, переход этот будет постепенный, но он принесет свои плоды и только продвинет нашу страну вперед. Средства массовой информации, художественная литература, научные труды будут удобны к прочтению на латинице. Определенные затраты нас тоже ожидают, но не такие масштабные, как можно предположить. Однако те же труды, выпущенные на кириллице, придется выпускать заново, переиздавать и преобразовывать с помощью специальных программ — такие уже разрабатываются. Переход на латиницу не приемлет спешки, и в Правительстве это прекрасно понимают. Сегодня необходимо обсудить алфавит, глубоко проанализировать каждую букву, каждый знак и обозначение: в вопросе языка не должно быть никаких ошибок», — сказала Мархаба Турсынова.

Учитель русского языка и литературы средней школы № 16 Караганды Анар Аубакирова поддерживает переход госязыка на буквы латинской графики.

«Смена алфавита затронет только казахский язык, и переход на латиницу позволит установить соответствие между фонетикой языка и его графикой. Все мы знаем, что в казахском алфавите 42 буквы, а в латинском — 25, потому нужно выбирать наиболее простой и удобный вариант. Считаю, что это необходимый процесс. И чем раньше мы этим займемся, тем лучше для всех нас», — сказала Анар Аубакирова.