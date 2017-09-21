Опыт карагандинцев с отличительными знаками на служебных автомобилях одобрили в республике

Инициатива Карагандинской области с пометкой служебного транспорта госорганов специальными эмблемами получила одобрение в республике. Такой опыт предложено распространить на всю страну.

Об этом стало известно на заседании Специальной мониторинговой группы по реализации Антикоррупционной стратегии и противодействию теневой экономике. Этот орган действует при Департаменте Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

«На последнем заседании Специальной мониторинговой группы рассматривался вопрос размещения отличительных знаков на служебных автомобилях госорганов. Акимам городов и районов области была дана рекомендация обеспечить размещение отличительных знаков на служебных автомобилях», — напомнил руководитель Специальной мониторинговой группы Ермек Абильдин.

По его словам, сегодня большинство акиматов и управлений разместили отличительные знаки. Между тем есть те, кто проигнорировал новшество. В их числе — Управление образования, акиматы Абайского и Нуринского районов, а также Сарани.

«Некоторые госорганы не направили подтверждающие материалы о размещении знаков, что говорит о риске исполнения данных мероприятий формально, лишь на бумаге. Хочу отметить, что протоколом заседания республиканской Специальной мониторинговой группы от 7 сентября 2017 года наша инициатива по размещению отличительных знаков была рекомендована всем центральным и местным исполнительным органам республики», — сказал Ермек Абильдин.

Члены группы предложили совместно с сотрудниками местной полиции проводить рейды для проверки наличия отличительных знаков.

На заседании также обсудили план мероприятий на предстоящую трёхлетку по реализации Антикоррупционной стратегии на 2015-2025 годы.