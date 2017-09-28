Оглашены результаты расследования несчастного случая на шахте «Казахстанская№

Оглашены результаты расследования причин группового несчастного случая на шахте «Казахстанская» угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау», передает МИА «Казинформ».

Республиканская государственная комиссия Комитета индустриального развития и промышленной безопасности министерства по инвестициям и развитию пришла к выводу, что в смерти рабочих в забое виноват работодатель.

«Установлена 100-процентная вина работодателя, 0-процентная вина работодателя», — огласил выводы один из членов республиканской госкомиссии.

В состав комиссии входили не только специалисты Комитета индустриального развития и промышленной безопасности, но также эксперты в области угольной промышленности из Российской Федерации. Комиссия установила, что несчастный случай произошел при исполнении работниками трудовых обязанностей, которые должны были быть безопасными для здоровья рабочих.

Также комиссия озвучила рекомендацию в адрес компании по соблюдению правил техники безопасности и созданию безопасных условий труда. Выводы комиссии передадут в следственное управление департамента внутренних дел Карагандинской области для приобщения к материалам уголовного дела, которое расследуется по факту смерти троих горняков.

Напомним, 31 августа в 4 часа утра в шахте «Казахстанская» произошел внезапный выброс метана. Были эвакуированы 136 горняков, трое шахтеров погибли — Рустам Ахметжанов, Валерий Руденко и Максим Шебанов.