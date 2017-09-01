Общественники Караганды разыскивают сжегших заживо кошку

Представители нескольких общественных объединений по защите животных пытаются установить личности тех, кто сжег кошку и выложил видео издевательств над животным в одном из пабликов в социальных сетях, передает «Казинформ».

Причем, общественники требуют от правоохранительных органов наказания не только для тех, кто жестоко обращался с животным, но и в отношении распространителей видео.

«Пришло время говорить об ответственности тех пользователей соцсетей, кто размещает такие видео и активно распространяет их, стимулируя живодеров на новые преступные действия. Есть статья 313 УК «незаконное распространение произведений, пропагандирующих культ жестокости и насилия», — рассказали волонтеры общественного объединения.

На 10-секундном видео снято, как неустановленные лица в одном из частных развлекательных комплексов в Караганде подожгли кошку и со смехом наблюдали, как она мечется в предсмертной агонии по двору.

Представители общественных объединений, специализирующихся на защите животных, обратились к общественности с просьбой помочь отыскать место и участников жестокого видео.

«Известно, что издевательства над животным происходили во дворе увеселительного заведения Караганды. Эта информация нами проверяется. Готовим заявление в Центральный отдел полиции УВД Караганды с просьбой привлечь виновных к ответственности по статье 316 УК «Жестокое обращение с животными», — сообщила волонтер.