Обновлённые скоростемеры заработали в Караганде

В областном центре прошла модернизация скоростемеров. Некоторые из них теперь могут определять не только превышение скорости, но и проезд на запрещающий сигнал светофора. Обновлённую систему запустили в работу с 21 сентября, сообщила пресс-служба ДВД Карагандинской области.
В Караганде модернизировали старые боксы, шкафы и столбы от системы «Red speed». В них установили новые системы «Мираж» и инфракрасные фонари. Теперь все скоростемеры имеют встроенную функцию автоматического контроля транспортного потока.
На перекрёстке проспекта Бухар-Жырау с улицей Олимпийской и на перекрёстке улицы Приканальной с микрорайоном «Орбита» системы «Мираж» фиксируют не только нарушение скоростного режима, но и проезд на запрещающий сигнал светофора.
Всего же в городе установили 24 модернизированных скоростемера по адресам:
1. Автодорога Майкудук — Старый аэропорт («Голубые пруды»),
в направлении моста ХМК
2. Автодорога Старый аэропорт — Майкудук (АЗС «КазМунайГаз»),
в направлении Майкудук
3. пр-т Бухар-Жырау, «КазПочта»
4. пр-т Бухар-Жырау, ДК Горняков
5. пр-т Бухар-Жырау, д.98, район магазина «Водичка»
6. пр-т Бухар-Жырау, автокомплекс «Мажор»
7. пр-т Бухар-Жырау, торговый дом «Громада»
8. пр-т Бухар-Жырау, рынок «Шыгыс»
9. пр-т Республики, мкр-н «Степной-1», д.46, в направлении центра города
10. пр-т Республики, д.4, в направлении церкви
11. пр-т Республики, ресторан «Отрар»
12. пр-т Республики, д.18, район магазина «Караван»
13. пр-т Республики, р-н Мечети в направлении центра города
14. пр-т Республики, р-н Мечети в направлении Юго-Востока
15. ул. Приканальная — мкр-н «Орбита», со стороны ул. Университетской
16. авторынок «Орбита», со стороны пр-та Республики
17. пр-т Бухар-Жырау, д.1/1
18. перекрёсток пр-т Бухар-Жырау — ул. Олимпийская
19. ул. Фурманова, кафе «Оазис»
20. АЗС «ГазОйлПром»
21. пр-т С. Сейфулина, ДСК
22. пр-т С. Сейфулина, «КазХром» со стороны г. Абая
23. перекрёсток пр-т Бухар-Жырау — ул. Волочаевская, со стороны мкр-на «Орбита»
24. перекрёсток пр-т Бухар-Жырау — ул. Волочаевская, со стороны Центрального рынка