Обновлённые скоростемеры заработали в Караганде

В областном центре прошла модернизация скоростемеров. Некоторые из них теперь могут определять не только превышение скорости, но и проезд на запрещающий сигнал светофора. Обновлённую систему запустили в работу с 21 сентября, сообщила пресс-служба ДВД Карагандинской области.

В Караганде модернизировали старые боксы, шкафы и столбы от системы «Red speed». В них установили новые системы «Мираж» и инфракрасные фонари. Теперь все скоростемеры имеют встроенную функцию автоматического контроля транспортного потока.

На перекрёстке проспекта Бухар-Жырау с улицей Олимпийской и на перекрёстке улицы Приканальной с микрорайоном «Орбита» системы «Мираж» фиксируют не только нарушение скоростного режима, но и проезд на запрещающий сигнал светофора.

Всего же в городе установили 24 модернизированных скоростемера по адресам:

1. Автодорога Майкудук — Старый аэропорт («Голубые пруды»),

в направлении моста ХМК

2. Автодорога Старый аэропорт — Майкудук (АЗС «КазМунайГаз»),

в направлении Майкудук

3. пр-т Бухар-Жырау, «КазПочта»

4. пр-т Бухар-Жырау, ДК Горняков

5. пр-т Бухар-Жырау, д.98, район магазина «Водичка»

6. пр-т Бухар-Жырау, автокомплекс «Мажор»

7. пр-т Бухар-Жырау, торговый дом «Громада»

8. пр-т Бухар-Жырау, рынок «Шыгыс»

9. пр-т Республики, мкр-н «Степной-1», д.46, в направлении центра города

10. пр-т Республики, д.4, в направлении церкви

11. пр-т Республики, ресторан «Отрар»

12. пр-т Республики, д.18, район магазина «Караван»

13. пр-т Республики, р-н Мечети в направлении центра города

14. пр-т Республики, р-н Мечети в направлении Юго-Востока

15. ул. Приканальная — мкр-н «Орбита», со стороны ул. Университетской

16. авторынок «Орбита», со стороны пр-та Республики

17. пр-т Бухар-Жырау, д.1/1

18. перекрёсток пр-т Бухар-Жырау — ул. Олимпийская

19. ул. Фурманова, кафе «Оазис»

20. АЗС «ГазОйлПром»

21. пр-т С. Сейфулина, ДСК

22. пр-т С. Сейфулина, «КазХром» со стороны г. Абая

23. перекрёсток пр-т Бухар-Жырау — ул. Волочаевская, со стороны мкр-на «Орбита»

24. перекрёсток пр-т Бухар-Жырау — ул. Волочаевская, со стороны Центрального рынка