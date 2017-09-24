Новый жилой комплекс построят в Караганде

«Трилистник» из семи 24-этажных домов построят в Караганде, передает МИА «Казинформ».

Все семь высоток будут находиться в районе Юго-Востока Караганды.

По словам акима Караганды Нурлан Аубакиров, жилой комплекс будет называться «Трилистник».

Объект будет возведен в течение двух лет по госпрограмме «Нурлы жер». На строительство будут затрачены 10 миллиардов 600 миллионов тенге.

«В настоящее время завершается строительство микрорайона «Панель-Центр». В этом году было сдано в эксплуатацию 936 квартир, в следующем — 192. Реализация данного проекта стала возможна благодаря выкупу облигаций АО «Байтерек Девелопмент» на сумму 2 миллиарда 400 миллионов тенге», — сообщил аким Караганды Нурлан Аубакиров.

Кроме того, в этом году был выделен 1 миллиард тенге на строительство юго-западного жилого района с 828 квартирами.