Новый заместитель начальника назначен в ДЧС Карагандинской области

В ДЧС Карагандинской области назначен новый заместитель начальника — Биржан Каримов.

Прежде он работал в ДЧС Северо-Казахстанской области — возглавлял Службу пожаротушения и аварийно-спасательных работ.

Биржану Каримову 41 год, он родился в Петропавловске СКО. Окончил Алма-Атинское высшее техническое училище МВД РК, Кокшетауский технический институт МЧС РК.

Более 20 лет служит в органах гражданской защиты. Сделал карьеру от инженера до руководящих должностей.

Награждён медалями «Ерлiгi үшiн», «Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi Тотенше жағдайлар комитетiне 20 жыл», «Өртке қарсы қызмет органдарындағы мiнсiз қызметi үшiн» III, II, I степеней, нагрудным знаком «Құтқару операцияларына белсендi қатысқаны үшiн», Почётной грамотой МЧС РК, Благодарственным письмом министра по ЧС.