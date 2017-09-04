Новый заместитель руководителя аппарата акима назначен в Карагандинской области

Кадровые изменения произошли в акимате Карагандинской области.

Заместителем руководителя аппарата акима области назначен Болат Байкенов, до этого работавший в Канцелярии Премьер-министра РК. Глава региона Ерлан Кошанов на аппаратном совещании представил нового члена команды.

«Байкенов Болат Бакытжанович назначен заместителем руководителя аппарата акима области. В этой должности будет курировать вопросы контроля, юридического сопровождения и прохождения корреспонденции», — сказал Ерлан Кошанов.

Болату Байкенову 36 лет. У чиновника два высших образования: окончил Центрально-Азиатский университет, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, по квалификации «юрист», «бакалавр экономики и бизнеса».

На государственной службе с 2010 года. Работал в Управлении делами Президента РК. Затем был начальником управления Министерства транспорта и коммуникаций РК. С сентября 2013 года до назначения работал в Канцелярии Премьер-министра РК на должностях консультанта, заведующего сектором юридического отдела, главного инспектора секретариата.