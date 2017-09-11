Новый государственный орган создан в Темиртау

В городском акимате Темиртау создан новый отдел под названием «Отдел контроля за качеством оказания государственных услуг».

По словам акимаТемиртау Галыма Ашимова, отдел создан по рекомендации департамента Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции. Новый госорган призван довести до совершенства качество оказания госуслуг в городе.

«Задача нового отдела — сбор, обработка и анализ информации по вопросам оказания государственных услуг исполнительными органами города, финансируемыми из местного бюджета. Специалисты нового отдела будут осуществлять ежемесячный сбор и анализ отчетов по госуслугам, оказываемым местными исполнительными органами, а также проводить внутренний контроль», – рассказала пресс-секретарь акимата Темиртау Ольга Горячева.

Двое специалистов, которые составляют весь штат отдела, будут вести ежедневный мониторинг за качеством оказываемых государственных услуг. Должность руководителя отдела занял Самат Зияшев, ранее занимавший должность руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства. Сейчас Самат Зияшев проходит обучение по повышению квалификации, сообщили в пресс-службе.