Ночные заморозки и дождь со снегом ожидаются во многих регионах Казахстана 25 сентября

Теплее всего в понедельник будет в Мангистауской и Южно-Казахстанской областях. Там воздух прогреется до 28-30 градусов.

Прогноз погоды на понедельник, 25 сентября, по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

На большей части территории республики ожидается погода без осадков. Лишь на севере и востоке с прохождением атмосферных фронтов местами пройдут осадки. Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, на юге и юго-западе пыльная буря.

В Астане ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью 1-3 мороза, днём воздух прогреется до 7-9 градусов.

В Алматы переменная облачность, ночью возможен дождь. Температура ночью составит 7-9 тепла, днём от 17 до 19 градусов по Цельсию.

В Акмолинской области 25 сентября переменная облачность, ночью и утром местами ожидается туман, местами усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит от 1 до 6 градусов мороза, днём от 5 до 10 тепла.

На территории Актюбинской области переменная облачность, без осадков. Ночная температура 0-5 градусов тепла, днём столбик термометра поднимется до 10-15 градусов.

В Алматинской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 2 до 7 тепла, местами ожидается 3 градуса мороза, днём 16-21 тепла.

В Атырауской области переменная облачность, без осадков. Ночью 10-15 тепла, днём воздух прогреется до 19-24 градусов.

В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, ночью дождь со снегом, местами ожидается туман, днём местами усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза. Днём 1-6 тепла.

В Жамбылской области переменная облачность, без осадков, ожидается ветер 15-20, порывы до 23 м/с. Температура ночью составит от 3 до 8 тепла, местами ожидается 3 мороза. Дневная температура по области 15-20 градусов.

В Западно-Казахстанской области 25 сентября переменная облачность. Температура воздуха ночью составит 2-7 тепла, днём 12-17 градусов по Цельсию.

На территории Карагандинской области переменная облачность, без осадков, местами ожидается туман. Температура воздуха ночью 2-7 мороза, днём 6-11 градусов тепла.

В Костанайской области переменная облачность, ночью кратковременный дождь со снегом, местами ожидается туман, усиление ветра до 15-20 м/с. Температура ночью 1-6 мороза, днём 5-10 со знаком плюс.

Погода без осадков ожидается в Кызылординской области. Местами усиление ветра до 15-20 м/с с пыльной бурей. Температура воздуха ночью составит 5-10 тепла, днём столбик термометра поднимется до 17-22.

На территории Мангистауской области переменная облачность, без осадков, местами ожидается усиление ветра до 15-20 м/с с пыльной бурей. Температура воздуха ночью составит 13-18 тепла, днём столбик термометра поднимется до 25-30 градусов.

В Павлодарской области переменная облачность, без осадков. Местами ожидается туман. Температура воздуха составит ночью 1-6 градусов мороза, днём воздух прогреется до 5-10 тепла.

В Северо-Казахстанской области переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит 1-6 мороза, днём от 5 до 10 градусов тепла.

В Южно-Казахстанской области ясно, без осадков. Местами ожидается ветер до 15-20 м/с. Ночью от 7 до 12 градусов, днём 23-28 тепла.