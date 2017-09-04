Несколько школ Карагандинской области не готовы к учебному году

Подрядчики не только сорвали графики работ, но и сдают объекты с многочисленными нарушениями строительных норм.

Директора нескольких школ в Карагандинской области подали иски против подрядных строительных организаций в экономический суд.

Истцы просят привлечь подрядные организации к ответственности в виде выплат неустоек и признать их недобросовестными с включением в специальный реестр. Подрядчики срывали графики выполнения работ и услуг.

Директор средней школы № 63 и директор школы № 78 Караганды просят признать ТОО «Alash progressive technology» недобросовестными участниками государственных закупок и взыскать неустойки. Детская музыкальная школа Шахтинска и средняя школа №59 Караганды выдвинули аналогичные исковые требования к ТОО «ҚазЕвроҚұрылыс». Комплексная детско-юношеская средняя школа Караганды подала в суд на ТОО «Табыс-Зерде».

Директора школ требуют расторгнуть договор о государственных закупках. Все иски приняты в производство. Начались судебные слушания.

Как сообщила на сессии городского маслихата заместитель акима Караганды Ирина Любарская, за невыполнение условий договоров в отношении представителей подрядных организаций будет выставляться пеня в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки.