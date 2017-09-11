Начался суд над главой отдела земельных отношений в Караганде

Руководитель отдела земельных отношений Караганды Сабыржан Даутбергенов предстал перед судом по подозрению в совершении шести эпизодов взяточничества.

Как сообщили в канцелярии Казыбекбийского районного суда №1 Караганды, чиновнику вменяется совершение шести эпизодов взяточничества. Ранее Даутбергенова подозревали в семи фактах получения взятки.

В отношении подсудимого по-прежнему действует мера пресечения в виде содержания в следственном изоляторе.

Известно, что моменты получения незаконных вознаграждений фиксировались на видеокамеру и аудиоаппаратуру, которую установили в кабинете Даутбергенова сотрудники Национального бюро по противодействию коррупции в момент проведения негласных следственно-оперативных мероприятий.

Глава отдела земельных отношений Караганды Сабыржан Даутбергенов был задержан в июле 2017 года по подозрению в получении взяток. Чиновника задержали сотрудники департамента Национального бюро по противодействию коррупции Карагандинской области. Сабыржан Даутбергенов возглавляет отдел земельных отношений с октября 2016 года.