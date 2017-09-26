На шахте «Казахстанская» ввели в работу новый очистной забой

На шахте «Шахтинская» угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» введён в работу новый очистной забой 8 Д1-2.

По сообщению пресс-службы компании, в оснащение новой лавы компания инвестировала более 500 млн тенге.

Планируется, что теперь среднесуточный объём добычи угля вырастет до 3 000 тонн.

Новый забой будут отрабатывать в течение 9 месяцев. Длина забойной части новой лавы составляет 130 метров, запасы угля — 590 тысяч тонн.

«Особое внимание уделили безопасности шахтёров: забой оборудован высокотехнологичной системой мониторинга газового контроля «Davis Derby», которая позволяет постоянно отслеживать состояние рудничной атмосферы в забое. Государственная комиссия приняла в эксплуатацию новый забой с оценкой «отлично», — отмечено в сообщении.

По сведениям компании, в 2017 году были запущены в работу восемь новых лав. В ближайшее время планируется ввести в работу новый очистной забой на шахте им. Ленина.