На шахте «Казахстанская» частично восстановлены работы

Частично восстановлены работы после выброса газа на шахте «Казахстанская», передает МИА «Казинформ».

Сейчас на шахте «Казахстанская» в работе находятся 15 участков, трудятся 187 рабочих и 24 инженерно-технических работника. Угрозы для жизни людей нет. Каков экономический ущерб, нанесенный компании от приостановления добычных работ, пока не сообщается.

Степень ответственности работодателя выясняет республиканская комиссия, в которую вошли работники трех структур — Комитета индустриального развития и промышленной безопасности министерства по инвестициям и развитию, также сотрудники управления по инспекции труда и специалисты управления промышленности и индустриально-инновационного развития.

Напомним, в 4 часа утра 31 августа в забое шахты «Казахстанская» компании «Арселор Миттал Темиртау», что в городе Шахтинске, произошел внезапный выброс газа метана. В компании «АрселорМиттал Темиртау» уточнили, что на момент произошедшего в шахте находились 132 человека, из них 129 самостоятельно поднялись на поверхность в соответствии с планом ликвидации аварии. 49 спасателей и 9 единиц техники задействованы в проведении работ по ликвидации аварии.