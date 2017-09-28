На республиканском форуме юных краеведов карагандинцы заняли призовые места

В Уральске проходил республиканский форум юных краеведов, экологов и натуралистов «Қазақстан — менің елім». Мероприятие организовали в рамках реализации государственной программы «Рухани жаңғыру» и выставки ЭКСПО-2017.

Инициатором форума выступил Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования МОН РК. Участники должны были показать знание природы родного края, продемонстрировать навыки экологической культуры. Конкурс проводился по семи номинациям, соревновались 14 команд.

От Карагандинской области на форум поехала команда из девяти человек — победителей и призёров областного этапа. Амалия Бислингер, ученица СОШ № 48 Караганды, стала лучшей в номинации «Құс қанатындағы арман» (мечта на крыльях птицы). В номинации «Изучаем родной край» третье место заняла Диана Джасымбекова — представитель школы № 51 г. Караганды.

На форуме для школьников устроили экологический квест и мастер-классы. Участники оставили в Уральске о себе память — посадили деревья на аллее юных натуралистов.

Фото предоставлено РНПЦ «Сарыарка дарыны»