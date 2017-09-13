На новый коллективный договор пожаловались работники «АрселорМиттал Темиртау»

Профсоюзы заявили, что в новый документ не вошел ряд социальных льгот.

Трудовой конфликт возник в Карагандинской области между компанией «АрселорМиттал Темиртау» и профсоюзами металлургов и шахтеров. Его причиной стал проект нового коллективного договора между компанией и ее сотрудниками, боящимися потерять социальные льготы.

Срок действия предыдущего коллективного договора закончился 1 сентября 2017 года. Профсоюз металлургов «Жактау» предложил просто продлить его, но по информации его лидера Виктора Щетинина, вместо этого топ-менеджмент компании разработал другой договор, единый для всех департаментов «АрселорМиттал Темиртау»: стального, угольного и железорудного.

Это не устроило работников предприятия.

Беспокойство работников вызвало то, что в проект нового коллективного договора, по их информации, не вошли многие важные для сотрудников пункты, которые были в предыдущем документе. К ним относятся выплаты пособия семье, потерявшей кормильца на производстве, социальные льготы, дополнительные дни отпуска, отдых в санаториях, соцпособия, премии и прочее.

Ветераны металлургического и угольного производств «АрселорМиттал Темиртау» написали коллективное письмо Главе государства с просьбой обратить внимание на ситуацию.

«В проекте нового коллективного договора между компанией АО «АМТ» и профсоюзом «Коргау» социальные льготы для ветеранов по непонятным причинам отсутствуют. Это вызывает социальную напряженность и недовольство людей, отработавший под землей 40-50 лет и отдавших компании и республике все свое здоровье», — говорится в обращении пенсионеров угольного департамента к Нурсултану Назарбаеву.

Аналогичное письмо составили и металлурги.

Лидеры профсоюзов утверждают, что таким образом компания хочет сэкономить деньги, так как вычеркнутые из договора пункты обходятся ей очень дорого.

Глава профсоюза металлургов «Жактау» Виктор Щетинин заявил, что правление «АрселорМиттал Темиртау» намеренно затягивает процесс разработки договора и не гарантирует, что, например, при смене руководства, компания сдержит свои обещания.

«6 сентября 2017 года в газете «Темиртауский металлург» опубликован проект якобы согласованного коллективного договора. Вводя всех в заблуждение, правление подчеркивает, что «на страницах 7-10 работники могут ознакомиться с полным текстом проекта»… Опубликованы только согласованные пункты проекта нового коллективного договора, а несогласованные пункты умышленно не предаются огласке. Они изложены на 33 страницах и составляют основу социального благополучия работников. Эти пункты, по мнению правления, не должны включаться в коллективный договор. По ним правление намерено принять отдельные приказы и политики, которые утверждаются только работодателем. Это касается ежегодных оплачиваемых отпусков, начисления премий, установления доплат и надбавок, индексации и 13-й заработной платы, выплат пособий, материальной помощи, поощрения работников, распределения путевок, возмещения морального вреда в связи с несчастным случаем, отдыха детей, медицинского обслуживания. Эти приказы и политики не будут являться неотъемлемой частью коллективного договора и в любое время могут быть отменены», — обратился Виктор Щетинин к работникам АМТ.

Руководство «АрселорМиттал Темиртау», в свою очередь, настаивает на том, что повода для беспокойства нет. 12 сентября пресс-служба компании распространила сообщение о том, что все социальные льготы для сотрудников, о которых так беспокоятся профсоюзы, сохранятся.

«С целью доведения достоверной информации по поводу сохранения выплат социальных льгот и гарантий, администрация АО «АрселорМиттал Темиртау» еще раз ответственно заявляет: все социальные льготы и гарантии для сотрудников, неработающих пенсионеров и инвалидов сохранены. Подтверждением этому являются политики и положения компании, которыми закреплены льготы и гарантии работников АО «АрселорМиттал Темиртау». Они охватывают перечень льгот и гарантий, не вошедших в согласованные пункты проекта нового колдоговора, и будут распространяться на всех без исключения сотрудников, а также бывших работников и инвалидов в части, их касающейся. При этом работодатель гарантирует, что уровень затрат на социальные льготы и гарантии не снизится», — говорится в пресс-релизе АМТ.

Профсоюз «Жактау» призвал всех работников выступить с предложением об обязательном включении в проект нового коллективного договора всех пунктов и положений коллективного договора от 18 июля 2014 года.

По материалам Today.kz