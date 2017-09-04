На ГРЭС и ТЭЦ Карагандинской области еще не начали ремонт котлов

На Жезказганской ТЭЦ, на КарГРЭС-2 не начат ремонт котлов, а Шахтинская ТЭЦ до сих пор не получила уголь для котельной, передает МИА «Казинформ».

«По данным Комитета госэнергонадзора, имеются проблемные вопросы по станциям КарГРЭС-2 и Жезказганской ТЭЦ «Казахмыс Энерджи». В частности, на КарГРЭС-2 «Kazakhmys Energy» с 1 июля 2017 года не начат капитальный ремонт котла №4 в связи с поздним завершением работ по реконструкции котла №3. На Жезказганской ТЭЦ «Kazakhmys Energy» по причине длительного изготовления запасных частей не начат расширенно-текущий ремонт котла № 7», — сообщил руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области Кайрат Бегимов.

Главный энергетик Карагандинской области заверил, что перенос сроков ремонтов не повлияет на стабильную работу станции и теплоснабжение городов и районов.

«Также стоит вопрос по поставке угля для Шахтинской ТЭЦ. Руководство станции поздно заключило договор на поставку угля, только 31 августа. Поставка угля начнется с 10 сентября. К началу отопительного сезона станция будет обеспечена лишь 25-дневным запасом угля. В связи с чем прошу вас, Ерлан Жаканович, поручить Комитету госкомэнергонадзора, собственникам энергоисточников и акиматам надлежаще контролировать работу по устранению отставаний от графиков и обеспечению необходимым запасом угля», — обратился к акиму области Кайрат Бегимов.

Жезказганская ТЭЦ — электростанция регионального значения. Расположена в Жезказгане по улице Желтоксан.

Карагандинская ГРЭС-2 — электростанция национального значения. Расположена в трех километрах от поселка Топар. Входит в состав ТОО «Казахмыс Энерджи», объединяющего энергетические активы корпорации «Казахмыс» и является ее крупнейшим генерирующим предприятием.

Выработанная ГРЭС-2 электроэнергия идет на покрытие электрических нагрузок предприятий компании в Карагандинском, Жезказганском и Балхашском регионах. Избыток электроэнергии продается на оптовом рынке Казахстана.

Шахтинская ТЭЦ — электростанция местного значения, расположена в Шахтинске Карагандинской области. Станция вырабатывает как электрическую, так и тепловую энергию, которая поступает на теплоснабжение города.