На Дни культуры Карагандинской области приехало более 1400 человек

На Дни культуры Карагандинской области, которые начались вчера в Астане, приехало больше 1400 человек.

В событии приняли участие министр культуры РК Арыстанбек Мухамедиулы, соратники Президента, общественные деятели. Гостями были известные карагандинцы: Тохтар Аубакиров, Мухтар Алтынбаев, Макпал Жунусова, Серик Сапиев.

«Более 200 тысяч карагандинцев уже посетили ЭКСПО. И сегодня наша делегация составляет более 1400 человек. Среди нас – наши известные артисты, художники, ремесленники, спортсмены. В Дни карагандинской культуры на многих площадках Астаны будут выступать наши мастера», — сказал аким Карагандинской области Ерлан Кошанов, открывая торжества.

Карагандинцы на территории этноаула устроили фестиваль баурсаков и кумыса. Все желающие могли попробовать себя в соревнованиях по тогызкумалаку, асык ату.

В театрализованном представлении артисты вернулись к далекому прошлому – зрителям понравились сцены Кояндинской ярмарки. Также была представлена фольклорная программа «Өнер көзі — халықта».

На площадке этноаула состоялся концерт с участием карагандинских коллективов, группы «Улытау», популярных исполнителей Каракат Абильдиной и Кыдырали Болманова.

Глава региона пригласил астанчан, земляков-карагандинцев на гала-концерт, который пройдет сегодня на территории ЭКСПО. На одной сцене с карагандинскими артистами выступят именитые земляки – звезды казахстанской эстрады: Каракат Абильдина, Ерлан Кокеев и группа «К-7», Жамила Баспакова, Булат Кусаинов, группа «Ұлытау», Кыдырали Болманов, Роман Ким, группа «Арнау», Нуржан Керменбаев, группа «Формат», Жан Тапин и другие.