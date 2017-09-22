На Азиатских играх карагандинка заняла второе место

Карагандинка Мария Овчинникова завоевала серебро на V Азиатских играх в Туркменистане.

Основной вид Марии — тройной прыжок. За достижения в этом виде подающую надежды спортсменку в 2017 году включили в состав штатной национальной команды Казахстана по лёгкой атлетике. Из 38 членов спортсменка — самая молодая.

В тройном прыжке среди женщин Мария заняла второе место с результатом 13 метров 21 сантиметр.

В 2015 году Овчинникова выиграла юношеский чемпионат Азии в Катаре, на юношеском чемпионате мира в Колумбии стала седьмой. В 2016 году завоевала серебряную медаль на юниорском чемпионате Азии во Вьетнаме, отстав от победительницы из Малайзии всего на один сантиметр. В этом же году заняла восьмое место на мировом первенстве в Польше.

Своим кумиром Мария Овчинникова называет олимпийскую чемпионку Ольгу Рыпакову.

В V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам принимают участие спортсмены из 62 стран. Состязания проходят по 21 виду спорта: лёгкая атлетика, пауэрлифтинг, туркменская национальная борьба, тайский бокс, плавание, шахматы, теннис и др. Церемония закрытия состоится 27 сентября.