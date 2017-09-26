На Азиатских играх карагандинец завоевал медаль

Карагандинский самбист — Беймбет Канжанов — завоевал золото на Азиатских играх в Ашхабаде.

Как сообщает пресс-служба Управления физической культуры и спорта Карагандинской области, это первая золотая медаль казахстанцев среди мужчин в данном виде спорта на международном первенстве «Ашхабад-2017».

Самбо впервые включили в программу Азиатских игр.

«После Кубка мира, где Беймбет в весовой категории 57 килограммов стал лучшим, Азиатские игры стали вторыми главными соревнованиями года. И мы очень гордимся, что он смог положить в копилку нашей сборной золотую медаль. Очень важная победа. Беймбет подтвердил звание лучшего самбиста планеты. По его словам, победа на Азиатских играх далась нелегко, но тем она приятнее!»,- рассказал тренер самбиста Кайдар Канжанов.

Беймбету Канжанову 26 лет, он уроженец посёлка Аксу-Аюлы Карагандинской области. Спортсмен служит в полиции — работает участковым инспектором ОВД Осакаровского района.