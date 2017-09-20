Минздрав возглавил «список Сагинтаева»

Минздрав возглавил «черный список» Сагинтаева. Речь идет о ведомствах, которые стали лидерами по неосвоению бюджетов. В общей сложности, неиспользованными остались 100 миллиардов бюджетных тенге.

Ведомство Елжана Биртанова недоосвоило свыше 20 миллиардов. Следом идёт Комитет нацбезопасности – 10 с половиной. Министерства культуры и внутренних дел приберегли на своих счетах по 9 миллиардов. А вот лидер прошлого года – Министерство обороны исправилось, но не до конца – у них почти 8 неосвоенных миллиардов. Еще один аутсайдер – Министерство сельского хозяйства с цифрой 6 с половиной. Главной причиной таких показателей в Минфине назвали нерасторопность самих чиновников и слабый контроль за подрядчиками.

По материалам ktk.kz