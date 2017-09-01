Министр нацэкономики советует казахстанцам привыкать к курсовой лихорадке

Казахстанцам придется привыкнуть к постоянным колебаниям курса доллара. Такой совет гражданам нашей страны сегодня дал министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

В настоящий момент в обменниках «американец» уже достиг 340 тенге, евро продают почти за 405. Многие эксперты сейчас предрекают, что к концу года доллар может закрепиться на отметке 350 тенге. Не исключено, что вырастет и валюта старого света. Министр нацэкономики заявил, что колебания тенге происходят не только от того, что он слабеет, но и на фоне укрепления других валют. И всё же в первую очередь сказывается то, что тенге находится сейчас в свободном плавании. Отметим, что в правительстве при формировании бюджета на 2018-2020 годы в расчёт брали курс 340 тенге за один доллар, а нефть — 45 долларов за баррель.

Тимур Сулейменов, министр национальной экономики РК:

— Рынок может отреагировать на огромное количество вещей, может какой-нибудь сбой произойти технический – будет реагировать, какое-то событие, которое рынок сочтёт относящимся к нам, может реагировать. Но, на мой взгляд, нет необходимости фокусироваться на каких-то всплесках. Они будут. Тенге, после того как был отпущен в свободное плавание, находится на стабильном уровне, и это самое главное.

По материалам «КТК»