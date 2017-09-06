Международные павильоны EXPO-2017: Россия (Видео)

Павильон России знаменит льдиной, которую организаторы привезли в начале выставки. Посмотреть на ледяное чудо и узнать, что еще там есть, отправилось novoetv.kz.

Торжественно открыли российский павильон утром 10 июня. Главную тематику павильона — Арктику — поддерживали с самого открытия. Организаторы проявили изобретательность: традиционную красную ленточку не разрезали, а разбили молотком. Сама церемония открытия сопровождалась «арктическим холодом», что очень хорошо подошло к астанинской жаре.

Российский павильон раскрывает главную тему ЭКСПО-2017 через энергетический потенциал своей страны. Россия располагает самыми разнообразными современными энергетическими ресурсами, как традиционными, так и альтернативными. Организаторы считают, что их потенциал способен предложить перспективные решения многих проблем. Из этого и вышла главная задача самого холодного павильона – показать посетителям технологические возможности Росии.

Экспозиция России одна из крупнейших на ЭКСПО-2017 — более 1 000 кв. м.

На входе посетители попадают в «Портал энергии», а вот знакомство с основной экспозицией начинается с вводной инсталляции «Энергия Арктики». У всех, кто зашел в павильон России, возникал соблазн потрогать «воду», по которой движется атомный ледокол. Как сказала нам позже в интервью Ирина Климова — гид павильона — трогать её ни в коем случае нельзя, потому что можно нарушить структуру инсталляции.

Атмосферу арктического региона создают многогранные декорации со светящейся фактурой арктических льдов, эффект северного сияния и другие зрелищные приемы.

Для посетителей есть аттракцион «Полярная полусфера». Внутри него можно попасть в атмосферу крайней арктической точки Земли, где каждый может прикоснуться к загадочной Арктике.

В России 2017 год объявлен Годом Экологии! Поэтому здесь есть динамичные видео-инсталляции: «Природный мир Арктики», «Подводный мир Арктики. Шельф», «Арктическая флора и фауна. Льды». Особое внимание уделили проекту сохранения и восстановления популяции амурских тигров.

Но изюминкой в павильоне России стала льдина, которая радует посетителей с начала ЭКПО-2017 в Астане. Ирина рассказала, что с этим «ледяным гостем» связано много вопросов и историй: задавали вопросы про Титаник — не эта ли льдина виновата в крушении лайнера, а в жаркую погоду все стремятся прикоснуться к ней, тем самым охладиться, а кто-то даже молился рядом с ней…

В завершении осмотра посетители попадают в зону сменных экспозиций, где на протяжении трех месяцев работы ЭКСПО-2017 российские компании и регионы демонстрировали передовые технологии по теме международной универсальной выставки и экономический потенциал.

Организаторы павильона России дарят не только море эмоций, но и подарки! Полумиллионный посетитель этого павильона- учитель математики Жумагуль Фаррахова — получила в подарок вечный карандаш!

Женщина пришла на ЭКСПО во второй раз, чтобы показать дочерям выставку, в том числе и экспозицию России. Жумагуль работает в школе в ауле Ахмет Нуринского района Карагандинской области. Кроме карандаша, карагандинка получила набор из продукции, символизирующей энергию различных регионов России. В набор входят: чай, алтайский мед, таежное брусничное варенье и варенье из Карелии, пряник, а также ежедневник и вечный карандаш, который не нужно точить 25 лет. Но и на этом подарки не закончились: учительница получила билет на Национальный день России на ЭКСПО, который состоится 8 сентября.

Все, кто пришел в павильон России ради ледяной глыбы, приятно удивились, увидев такое разнообразие и тематическое соответствие Арктике. И да, в жаркий день этот ледяной остов — настоящее спасение.

У вас есть еще время посетить ЭКПО-2017 и попасть на национальный День России!

Вот программа:

— Церемония открытия Национального дня Российской Федерации пройдет в 12:00 на сцене Национального дня ЭКСПО;

— В 13:00 от сцены Национального дня до павильона России пройдет Национальный парад Российской Федерации;

— На главном атриуме Павильона России в 13:00 можно будет увидеть концертную программу Ансамбля «Сибирская забава»;

— В 13:45 и 17:00 можно увидеть интерактивную программу ансамбля «Славяне». Локация мероприятия: Территория ЭКСПО, МАФ № 3;

— Гала-концерт закрытия Фестиваля культуры регионов России: Государственный академический русский народный ансамбль «Россия». Начало в 14:00 на сцене Национального дня ЭКСПО;

— На главном атриуме павильона России пройдет концерт вокального проекта CoffeetimeBand. Начало в 14:30;

— Парад-дефиле духового оркестра Омской филармонии будет в 15.00, 16.15, 18.00 на территории ЭКСПО, МАФ № 3;

— Концерт Государственного молодёжного ансамбля песни и танца «Алтай» в 15:00 на главном атриуме Павильона России;

— В 15:00 на гала-концертк закрытия Фестиваля культуры регионов России выступят «Бурановские бабушки»

. Поддержать артисток можно возле сцены Национального дня ЭКСПО;

— Концерт Ансамбля «Славяне» пройдет в 15.45 на главном атриуме павильона России;

— На гала-концерт закрытия Фестиваля культуры регионов России выступит ансамбль народной музыки «Сибирская забава» Вокальный ансамбль «Сладоцвет» начнется в 16:00 на сцене Национального дня ЭКСПО;

— На сцене Национального дня ЭКСПО в 17:00 на гала-концерте закрытия Фестиваля культуры регионов России выступит государственный молодёжный ансамбль песни и танца «Алтай».