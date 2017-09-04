Международные павильоны EXPO-2017: Корея (Видео)

Один из самых топовых павильонов EXPO-2017 – Корея. В чем его популярность, выясняло novoetv.kz.

Главная концепция павильона — «Будущая энергия – умная жизнь».

Площадь этого павильона — 1125,47 м. кв., которая включают в себя три зоны. В первой зоне «Пролог», где показывают видео — демонстрация развития энергетики Республики Кореи, начиная с ископаемой и заканчивая так называемой «мега-энергией». Главный герой этого фильма — художник Ким Жонг.

Когда посетители, выстояв большую очередь, видят фильм, то у многих на лицах появляется разочарование. Мол, стояли больше часа ради одного фильма? Но тут павильон Кореи удивляет — экран становится потайным ходом, который приводит посетителей в следующую зону.

Там демонстрируют шоу «Энергия будущего. Умная жизнь». Когда мы удобно расположились на импровизированных сидениях, в роли которых выступили трубы, показали мультфильм. В простой форме, доступной всем, организаторы хотят обратить наше внимание на проблему ограниченности ресурсов. Сюжет такой: мальчик Астан отправляется в путь ради спасения иссохших деревьев из настоящего и получает чистую во всех смыслах помощь от девочки Ары. Конечно, не обошлось в постановке без любовной линии! Мультфильм в какой-то момент неожиданно превращается в концерт: главные герои появляются на сцене и исполняют танец. В финале шоу Астан узнал о новой, зеленой силе энергии и силе любви, конечно.

После выступления посетителей ждет познавательная экскурсия в инновационном лесу, третьей зоне — это «Эпилог». Здесь каждому выдают электронных помощников, которые помогут ознакомить вас с решениями Кореи в области энергии будущего. Наводя планшеты на деревья, можно узнать, что в Корее электроэнергию распределяют давно уже не люди, а «умная» система. А другое дерево «рассказывает», что ветрогенераторы сегодня могут давать электричество не только в дома, но и для автомобилей, если он, конечно, работает не на водороде.

На втором этаже расположен культурный центр — Халлю. В этом центре можно попробовать традиционные корейские блюда, приобрести косметику и художественные изделия. В культурном центре посетителей также ждет зона, где они с помощью виртуальной реальности смогут стать частью корейских сериалов или посетить концерт звезд корейской поп-музыки.

Интересные факты о павильоне Кореи:

— Для посетителей он открыт с 11 июня.

— В среднем за 1 день приходят посмотреть павильон 55 301 человека, иностранцев — 750 000 человек (15% от общего количества).

— Логотип павильона Кореи изображает семена возобновляемой энергии (солнце, вода, ветер), выраженные в динамике и символизирующие гармонию.

— Неделя Кореи проходила с 17 июля по 21 июля. В рамках этой недели зрителям показали Концерт корейской культуры.

— Посол Павильона Кореи – пингвиненок Пороро и его друзья — через детские песни и веселые игры рассказывали об энергии будущего и умной жизни маленьким посетителями выставки.

Во время EXPO-2017 павильон Кореи не только обращал свое внимание на энергию будущего, но и управлял реальной программой социальной ответственности, направленной на обеспечение энергией некоторых районов Казахстана.

Энергия, которая будет выработана посетителями Павильона Кореи, и накоплена в течении 93 дней, по завершении ЭКСПО будет направлена на обеспечение районов нашей страны, в которой ощущается её нехватка.

Кроме того, 18 августа Павильон Кореи посетил международную благотворительную организацию по поддержке детей-сирот «SOS Детские Деревни» и провел благотворительное мероприятие по передаче велосипедов, собранных с помощью участия посетителей. Программа КСО проводится в корейской культурной зоне на 3 этаже над павильоном Кореи. Посетителям сначала объясняют значение программы и затем предлагают принять участие в благотворительной акции по сбору велосипедов.

Чем вызвана такая популярность Корейского павильона? Наверное, свою роль сыграли корейские сериалы и поп-культура, фанатов которых очень много в нашей стране.

Момент гордости для карагандинцев: energyman-ом павильона Кореи стала наша землячка Салтанат Тойбекова, которая прошла отбор среди множества претендентов! Именно она рассказала нам об энергии будущего Кореи и передала всем большой привет.