Международные павильоны EXPO-2017: Чехия (Видео)

Последним по списку (но не по значению) павильоном, который успела посетить команда novoetv.kz, стал павильон Чехии.

Чехия расположила свою экспозицию на двух этажах. Но в отличии от павильонов Узбекистана и Белоруссии, найти его нетрудно — между первым и вторым этажами висит самолет!

На первом этаже павильона размещены объекты, которые представляют уникальные идеи, проекты, реализацию чешских ученых и туристических объектов:

— Электрический складной велосипед, расположенный у входа. Он работает и на электричестве и без него, но если использовать его как обычный велосипед, езда займет больше времени и физических сил. Зачем велосипеду нужно электричество? Оно помогает крутить педали, от чего он набирает высокую скорость. За один год на таком транспорте можно проехать около 10 000 км! Без дополнительной подзарядки на нем можно проехать до 20 км в день, а если установить мощный аккумулятор, то все 200 км. Разработчики сказали, что изобретение не новое, но каждый год его изменяют. Не так давно электрический велосипед стал складным — теперь с ним удобно путешествовать, положив его в багажник, или взять с собой в автобус.

— Летающий велосипед. Как выразился один из посетителей, велосипед в этом павильоне — это воплощение сказки в реальность. Разработчики отметили, что создавали его не для продажи, поэтому двухколесный транспорт существует в единственном экземпляре. У чудо-велосипеда пять пропеллеров: два спереди и сзади и один сверху, которые получают электричество от аккумуляторов. Разработчики хотели показать, что велосипед может не только проезжать по паркам и улицам городов, но и парить над ними.

Кроме этого, на первом этаже находятся: установка для бытовых отходов и макет дома с нулевым потреблением энергии.

Ладислав Вагнер, представитель павильона Чехии на EXPO-2017, рассказал про туризм. По его словам, во время выставки к нему подходило много казахстанских студентов, которые обучаются в вузах Чехии и свободно говорят на чешском.

Второй этаж павильона Чехии — интерактивный. Там можно было своими глазами увидеть работу ветряных мельниц, увеличивая и уменьшая поток воздуха.

Кроме альтернативных способов экономии энергии в домашних условиях и солнечных батарей, на втором этаже в воздухе повис белый самолет!

— Самолет на электроэнергии. Этот воздушный транспорт рассчитан на два человека. Мощность двигателя — 75 киловатт, которая регулируется электронным блоком управления. Технология самолета, который использует электроэнергию, позволяет снизить затраты на обслуживание и снижает загрязнение окружающей среды.

Вот так красиво и сказочно представила Чехия свою энергию будущего!