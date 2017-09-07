Международные павильоны EXPO-2017: Республика Беларусь (Видео)

Novoetv.kz посетило павильон Республики Беларусь! Там нас встретили очень радушно, рассказали много интересного, чем мы сейчас с вами поделимся.

Площадь этого павильона намного меньше, если сравнивать с корейским и российским — 403кв.м.

Республике Беларусь близка тема ЭКСПО-2017, потому что она связана с реализацией принципов Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития этой страны.

Стратегический план разработан до 2020 года: переход на природоохранный, ресурсосберегающий, инновационный тип развития экономики, рациональное природопользование, предполагающее нерасточительное расходование возобновляемых и максимально возможное уменьшение потребления невозобновляемых ресурсов, развитие международного сотрудничества и социального партнерства в целях сохранения, защиты и восстановления экосистем.

«Организатором нашей выставки является государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь. Выставка специализированная, основная её тематика лежит в области технологии и в научно-технической сфере. Главный акцент у нас сделан на экспонатах, которые отвечают на главные вопросы темы выставки — это энергия будущего, технологии будущего, энергосбережение, экология, охрана окружающей среды», — рассказал нам Дмитрий Поладенко.

Директор павильона Республики Беларусь рассказал и про модель электробуса.

Электробус — это транспорт будущего, гибрид троллейбуса и автобуса. Он сочетает в себе их достоинства и лишен их недостатков. Главный плюс этого транспорта в том, что он заряжается от электросети по принципу обычного сотового телефона: вставили его в розетку — зарядил.

Для того, чтобы этот чудо-транспорт проехал 20 км по городскому маршруту, достаточно 20 минут зарядки. Альтернативное «топливо» электробуса помогает разрешить проблему загазованности городской среды. Модель такого эко-транспорта стояла месяц перед павильоном, после чего его купил иностранный посетитель выставки ЭКСПО-2017. Сумму, за которую ее продали, не назвали, но Дмитрий Поладенко назвал её хорошей.

Разработка инновационного транспорта ориентирована на большие города, например, Пекин, Шанхай, Нью — Йорк и Москва. Первые 20 электробусов уже работают на улицах Минска. Радует и экономическая сторона этого транспорта — электробус быстроокупаемый проект.

«Наша экспозиция предназначена не столько для широкого потребителя, сколько для специалиста, для профессионально-ориентированного зрителя, посетителя, потенциального покупателя, для потенциального инвестора, бизнесмена, также для исследователя, для ученого, для студента — один словом, она ориентирована на человека думающего, задумывающегося над тем, как человечество будет жить дальше, как будет решать основные проблемы, которые стоят перед цивилизацией сегодня в области энергетики, в области ресурсосбережения, в области повышения эффективности производства», — поделился Дмитрий Владимирович.

Павильон Республики Беларусь отмечен жюри главного выставочного конкурса! Эксперты обратили внимание на технику Минского автомобильного завода стандарта Евро-5, которая работает на газовом топливе. «Эко-бас» признан одним из символов выставки в Астане, и макет автобуса теперь на постоянной основе разместят в Музее «Экспо» в Шанхае.

Есть ли в белорусском павильоне картофель и какие взаимоотношения у наших стран, узнаете из интервью директора павильона Республики Беларусь Дмитрия Владимировича Поладенко.