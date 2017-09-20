Между Казахстаном и Узбекистаном появятся автобусные маршруты

Десятки автобусных маршрутов появятся между Казахстаном и Узбекистаном, передает Today.kz.

«Протоколом устанавливаются правовые нормы для осуществления регулярных, нерегулярных и транзитных перевозок пассажиров автомобильным транспортом. Протокол придаст позитивный импульс дальнейшему развитию торгово-экономических связей, а также будет способствовать увеличению мобильности населения и укреплению двусторонних отношений. После вступления протокола в силу будут открыты регулярные автобусные маршруты между крупными городами двух стран. Маршруты будут открыты до конца 2017 года», — рассказал сказал министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек.

В ходе организации международных автобусных перевозок две стороны будут паритетно определять перевозчиков на конкретный маршрут.

«Таких маршрутов может быть десятки в течение дня, суток. Например, по графику автобусы могут отправляться каждый час. И таких перевозчиков с каждой стороны может быть и по пять, и по 10, в зависимости от необходимости. Но каждому перевозчику предоставляется право работать на одном маршруте пять лет. Это делается для того, чтобы он имел гарантированные условия, чтобы кредитоваться, покупать новую технику и знать, что завтра он не потеряет этот маршрут, и у него имеется контракт на пять лет. Банки эти договоры рассматривают как дополнительную гарантию. С Россией у нас работают 45 различных перевозчиков. Мы думаем, что по направлению в Узбекистан будет порядка 10, если не больше, перевозчиков с каждой стороны», — добавил Касымбек.

Кроме того, в этой связи на границе усилится работа по борьбе с террористическими угрозами и наркоторговлей.