Медуниверситет Караганды получил международное признание

Карагандинский медицинский университет получил высокую оценку международного сообщества, передает 24.kz.

Европейская ассоциация медицинского образования признала работу карагандинского медуниверситета лучшей в области симуляционных технологий.

Карагандинский вуз — пока единственный на территории стран Содружества, кто может похвастать этой наградой.

Учебный центр для студентов оснащен самым современным оборудованием: в нем более 400 единиц манекенов и тренажеров, в том числе и виртуальных, на которых будущие медики отрабатывают свои навыки.

Преподаватели создали свою программу симуляционного обучения и передают опыт не только в казахстанские вузы, но и российские.

«Наша программа симуляционного обучения признается международным сообществом, и мы можем с ними на равных говорить. То есть когда будет необходимость заключить договор о сотрудничестве или пригласить студентов на обучение в вуз, эта награда поможет нам как доказательство, что наша программа признана и соответствует международным стандартам»,-Виктор Риклефс, проректор Карагандинского государственного медицинского университета.