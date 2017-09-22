Машина из Караганды примет участие в «мыльных» гонках

Из Караганды в Алматы для участия в «мыльных» гонках отправится машина-«ёж».

Заезды на тарантасах пройдут в предстоящее воскресенье, 24 сентября, в Алматы на проспекте Достык. Для этих соревнований в Караганде сконструировали машину в виде ежа.

В команду «Fleetbook» вошли пятеро парней. Все они работают в одной компании: четверо являются специалистами по монтажу систем мониторинга транспорта, а один руководит службой сервиса.

Прототипом самодельной машины стал «Безумный Макс». Выполнен болид в стиле стимпанк, также известный как ретро-футуризм. Свой болид-тарантас гонщики собирали около двух недель.

Сложность была в оформлении. Парням помогла дизайнер Елена Колозина. Иголки безопасные, так как выполнены из картонных коробок.

По словам авторов, сооружение автоконструкции обошлось в 50 тысяч тенге. Её вес — 80 кг, длина — 2,5 метра.

По правилам соревнований, каждая команда должна выставить на старт болид собственной конструкции и производства. Исключаются всякие моторы. Перед стартом тарантас разгоняют сами члены команды — только инерция и мастерство экипажа.

За рулём четырёхколёсного «ежа» будет находиться Владислав Ким.

«Необходимо развить скорость до 20 километров. Из препятствий там будут трамплины и разворот на 180 градусов», — рассказал пилот.

По сведениям организаторов, для участия в первой в Казахстане гонке самоделок «Red Bull Soapbox Race» зарегистрировались 74 команды. В числе судей будет раллист Арман Смаилов — единственный казахстанский автоспортсмен, выигравший этап чемпионата мира по ралли (Австралия, 2013 год, класс WRC2 Production Cup). Гонки на самодельных тачках зародились в 30-х годах прошлого столетия. Зачинатели строили автоконструкции из ящиков для мыла и мчались на них со склонов. Отсюда и произошло название — «мыльные» гонки.

Поболеть за карагандинцев можно будет виртуально, подписавшись в Instagram по хэштегу #флитбук (#fleetbook).