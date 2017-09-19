Мальчик с риском для жизни развешивал белье на балконе второго этажа в Караганде (Видео)

Пользователей Instagram возмутил ролик, где мальчик рисковал жизнью, помогая маме.
Видео, где мальчик, рискуя жизнью, помогает маме развешивать белье с наружной стороны балкона, вызвал бурную дискуссию среди пользователей Instagram в Караганде.
Очевидец разместил ролик в группе skandal_krg. Одни пользователи тут же осудили снимавшего, другие потребовали написать заявление на родительницу, которую не волнует безопасность ребенка, а третьи, наоборот, посчитали мальчика героем своего времени.
Тем не менее видео набрало свыше 25 тысяч просмотров и более 80 комментариев.