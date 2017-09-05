Логистический хаб интернет-торговли создадут в Карагандинской области

В Карагандинской области организуют логистический хаб, упор которого будет на онлайн-покупки, передает МИА «Казинформ».

Об этом сказал заместитель акима Карагандинской области Алмаз Айдаров в ходе презентации инвестиционного потенциала Карагандинской области в павильоне «Kazakh Invest» на выставке ЭКСПО-2017.

«Так как Карагандинская область находится в центре Казахстана, те, кто занимается логистикой, очень интересуются нашим регионом. Развитые дороги, развитая железнодорожная инфраструктура. Здесь хотелось бы отметить один проект, который мы начинаем реализовывать совместно с «Казпочтой». Это организация логистического хаба на базе международного аэропорта города Караганды. На сегодняшний день мы хотим сделать упор на онлайн-покупки. Сейчас весь поток онлайн-заказов и покупок на наш регион, а также на Россию, Центральную Азию идет через Европу. К примеру, если вы, будучи в Караганде или в Астане, закажете какой-то товар из Китая по сети «Алибаба», то, скорее всего, он к вам придет, минуя Казахстан, растаможившись где-то в Европе, потом опять возвращается в Казахстан. Европейские тарифы позволяют это делать, поэтому поток они забирают. Мы сейчас уже получаем международный код на Караганду, чтобы эта обработка грузов онлайн-торговли проходила у нас», — сказал Алмаз Айдаров.

По его словам, Карагандинская область обладает наибольшим потенциалом развития онлайн-торговли в Казахстане, она занимает первое место среди казахстанских сайтов и онлайн-ритэйлов.

Кроме того, в регионе очень дешевая IT-инфраструктура и IT-решения в онлайн-торговле. Уже сегодня Карагандинский аэропорт еженедельно обрабатывает около 100 тонн цветов, и даже на южные регионы России вся логистика цветов проходит через Карагандинскую область.