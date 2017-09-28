«Казгидромет» прокомментировал сообщения о «лютой зиме»

В пресс-службе РГП «Казгидромет» прокомментировали рассылаемые в соцсетях и мессенджерах сообщения о том, что на Европу, Россию и Казахстан надвигается самая суровая зима за последние 100 лет.

Пресс-секретарь организации Малика Бульдекбаева призвала население не поддаваться панике.

«Рассылка идентичной информации с упоминанием неутешительного прогноза Джеймса Меддэна была осенью 2016 года. Ежегодно осенью некто пытается спекулировать на тему лютой зимы. Это можно проверить в любом поисковике, поэтому «Казгидромет» рекомендует не поддаваться панике и всегда проверять полученные сообщения, так как существует уголовное наказание за распространение заведомо ложной информации», — отметила Бульдекбаева.

Малика Бульдекбаева со ссылкой на синоптиков добавила, что в сентябре казахстанская зима проводит свою «репетицию», о чем предупреждалось ранее.

Она отметила, что официальные прогнозы погоды всегда публикуются на сайте «Казгидромета».