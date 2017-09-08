Казахстанцев ожидают дожди, грозы и даже заморозки

Штормовое предупреждение объявлено сразу в шести регионах Казахстана. Синоптики прогнозируют резкое похолодание. В ближайшие три дня на севере, востоке и в центре страны ожидаются дожди, грозы и даже заморозки!

Понижение температуры начнется уже сегодня. Ночью в Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской и в Акмолинской областях, а также в Астане столбики термометров опустятся до минус двух градусов. А уже 9 сентября холодная волна накроет павлодарский и восточно-казахстанский регионы. На западе страны также похолодает. Метеорологи предупреждают: в этой части республики возможны дожди и грозы. А вот на юге лето еще задержится. В Жамбылской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областях ожидается жаркая погода. Местами воздух там прогреется до 39 градусов.