Картофель подорожал почти на 20%, помидоры подешевели на 55% — статкомитет

Уровень инфляции в Казахстане почти достиг отметки в четыре процента! Согласно официальным данным, продукты выросли в цене на 3,6 процента, а непродовольственные товары перевалили за четыре.

Цена резко взлетела на перелеты: это 36 процентов! С начала года подорожал картофель — на 17 процентов. Следом идет баранина, говядина и конина. Дороже для казахстанцев стали молоко, сливочное масло и кондитерские изделия. Свежие фрукты несущественно, но тоже за год выросли в цене. Прирост зафиксировали и на канцтовары — 8,4. Газеты, журналы и книги подскочили на пять процентов. Увеличились тарифы на канализацию, отопление и холодную воду. Есть и хорошие новости: сезонно подешевели помидоры и перец: 55 и 18 процентов. Еще существенно подешевели яйца, чеснок и гречневая крупа.

Напомним, в Нацбанке прогнозировали, что по итогам 2017 года уровень инфляции не превысит восьми процентов.