Карагандинский театр имени Станиславского покажет пять премьер

Карагандинский государственный ордена Дружбы народов русский драматический театр им. К. С. Станиславского в новом 87-м сезоне покажет пять премьер.

Открыли новый театральный сезон необычно: артисты перед входом устроили весёлый перфоманс со скоморохами «Целый мир в свете рампы». В небо запустили 87 воздушных шаров, внутри которых были пожелания актёров своим зрителям.

«В новом сезоне наши зрители увидят пять премьер: комедию А. Чехова «Вишнёвый сад», ещё одну комедию великого испанского драматурга Лопе де Вега «Дурочка», пьесу американского драматурга Н. Саймона «Дураки» зрителям покажут в постановке азербайджанского режиссёра Микаила Микаилова, а известный казахстанский режиссёр Куандык Касымов поставит «Федру». Для детей поставим сказку «Царевна-лягушка»», — рассказал на брифинге руководитель театра Дунай Еспаев.

С 20 по 26 сентября Театр им. К. Станиславского отправится на гастроли в Алматы, потом в Петропавловске. Также в планах на этот год участие в фестивалях в Йошкар-Оле, Буинске (Россия, Татарстан), Белграде (Сербия) и Анталии (Турция).

На сентябрь репертуар театра следующий:

«Где? В Караганде!» — 15 сентября, 18.30;

«Стена живых» — 16 сентября, 17.00;

«Приключения Незнайки и его друзей» — 17 сентября, 12.00;

«Звезда по имени…» — 17 сентября, 17.00;

«Моя парижанка» — 29 сентября, 18.30.

Цена билетов на детские спектакли — 300 тг., вечерние спектакли — 300-500тг., премьерные спектакли — 400-600 тг.