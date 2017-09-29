Карагандинский симфонический оркестр открывает 35-й сезон

В Караганде симфонический оркестр концертного объединения им. Кали Байжанова открывает свой юбилейный 35-й сезон.

Поклонников музыки ждёт прекрасный вечер — зрители смогут насладиться классикой.

На концерте выступит заслуженный артист России Андрей Диев — солист Московской государственной академической филармонии. В программе — произведения Чайковского (концерт № 1 для фортепиано с оркестром) и симфоническая сюита «Шехерезада» Римского-Корсакова. Дирижёр — Пётр Грибанов.

Андрей Диев — один из ярчайших представителей «нейгаузовско-наумовской» ветви русской фортепианной школы ХХ века. В его искусстве гармонично сочетаются виртуозный блеск и благородство артистической манеры, интеллектуальная мощь и романтический порыв, глубокий аналитический подход к исполняемой музыке и разнообразие интерпретаций. В его репертуаре более 30 концертов для фортепиано с оркестром. Музыкант активно гастролирует в России и многих зарубежных странах.

Открытие 35-го сезона симфонического оркестра состоится 30 сентября на сцене концертного зала «Шалкыма». Начало концерта в 17.00.

Стоимость билетов — 1 200 и 1 500 тенге.