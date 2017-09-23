Карагандинский казахский драматический театр открыл сезон

Карагандинский областной казахский драматический театр имени С. Сейфуллина открыл свой 86-й театральный сезон.

Зрителям показали премьеру «Қаз дауысты Қазыбек би», спектакль посвящён 350-летию великого бия Казыбека Келдибекулы.

«В этом году в рамках программы «Рухани жаңғыру» наша область отмечает 350-летие Казыбек бия. В связи с этим проходят разные мероприятия, посвящённые этому выдающемуся деятелю и оратору. И мы тоже решили внести свой вклад и поставить драму «Қаз дауысты Қазыбек би». Режиссёром стал известный в кругах казахстанского мира театра Куандык Касымов. Он является лауреатом Международной премии им. Чингиза Айтматова. Художник-постановщик — главный художник алматинского театра имени М. Ауэзова Есенгельды Туяков», — рассказал автор постановки Кенес Жумабеков.

Драму «Қаз дауысты Қазыбек би» в театре готовили около двух месяцев.

«Да, некоторые трудности были, всё-таки это очень сложная роль, и я должен был передать все особенности личности главного героя, поэтому очень старался. Я невероятно счастлив, что мне досталась эта главная роль. Надеюсь, зрителям понравилось наше исполнение», — рассказал актёр Гани Берденбетов, сыгравший роль Казыбек бия.