Карагандинская область в тройке лидеров по кредитованию МСБ в Казахстане

Годовой рост объемов кредитования малого бизнеса в Казахстане к концу июля 2017 года составил 11,2 процента, увеличившись на 312,2 миллиарда тенге, передает Ranking.kz.

Объем кредитования сложился на уровне 3,11 триллиона тенге. Самый же высокий показатель роста за последние 10 лет был зафиксирован в 2016 году: прирост кредитования составил 65,4 процента (1,11 триллиона тенге), увеличившись до 2,8 триллиона тенге.

12 регионов Казахстана показали годовой прирост объемов кредитования малого бизнеса. С большим отрывом лидируют Астана и Алматы.

Прирост кредитования в Астане составил 131,4 миллиарда тенге (16,6 процента), увеличившись до 923,6 миллиарда тенге. На втором месте оказался Алматы с годовым приростом в 112,3 миллиарда тенге. Объем портфеля кредитования малого бизнеса достиг 1,5 триллиона тенге. Аналитики отмечают, что почти весь объем кредитов малого бизнеса сосредоточен в этих двух городах. Доля Алматы от общеказахстанского объема кредитования составляет 47,8 процента, годом ранее показатель был на уровне 49,1 процента. Доля столицы выросла с 28,3 процента до 29,7.

Замыкает тройку лидеров Карагандинская область — годовой прирост кредитования МСБ составил 19,5 миллиарда тенге (30,9 процента), увеличившись до 82,6 миллиарда тенге. Доля от странового объема выросла до 2,7 процента.

Годовой прирост к концу июля 2017 года показали сельское, рыбное и лесное хозяйство, оптовая и розничная торговля (также ремонт автомобилей и мотоциклов) и отрасль промышленности.

Кредитование МСБ уменьшилось в отраслях информации и связи, строительства, транспорта и складирования.

По годовому приросту лидирует кредитование малого бизнеса в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства. Займы в этих отраслях уже третий год подряд показывают стабильный рост. Годовой прирост к июлю 2017 года составил 163,7 миллиарда тенге (87,5 процента), увеличившись до 350,7 миллиарда тенге. Доля отрасли выросла с 6,7 процента до 11,3.

На втором месте — сферы экономики, не вошедшие в список. Годовой прирост здесь составил 154,7 миллиарда (23,2 процента), увеличившись до 821,3 миллиарда тенге. Доля выросла с 23,8 до 26,4 процента. Годом ранее прирост составил 229 миллиардов тенге.

Замыкает тройку лидеров кредитования сфера оптовой и розничной торговли, включая ремонт автомобилей и мотоциклов. Рост составил 11,9 миллиарда тенге (1,2 процента), общая сумма кредитов — триллион тенге. Более трети всех кредитов малого бизнеса приходится именно на эту отрасль. Годом ранее по приросту объемов кредитования малого бизнеса сфера торговли и ремонта автомобилей и мотоциклов была на первом месте — прирост составил 475 миллиардов тенге.

В обзоре отмечается, что число действующих предприятий малого бизнеса в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства стабильно растет, увеличившись за пять лет с 6,1 до 10,9 тысячи. Годовой рост к концу июля 2017 года составил 32,1 процента. В августе показатель роста составил 1,2 процента, увеличившись до 11 тысяч действующих компаний.