Карагандинская область не успевает подготовиться к зиме

Ряд городов и районов в Карагандинской области медленно готовится к зиме.

Руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области Кайрат Бегимов на аппаратном совещании озвучил список городов, которые отстают от графика подготовки водопроводных и канализационных сетей к отопительному сезону.

«Ниже областного плана — показатели в Темиртау, где выполнен 71,5 % работ, и Жезказгане — с 67 процентами. По автономным источникам теплоснабжения имеются небольшие отставания в Темиртау — 65 процентов, Каражале — 71 процент, Шахтинске — 42 процента, Актогайском районе — 77 процентов», — сообщил Кайрат Бегимов.

Подготовка объектов соцкультбыта завершена только в Приозерске, Жезказгане, Сатпаеве, Жанааркинском и Осакаровском районах.

«Акимам остальных регионов необходимо в кратчайшие сроки завершить все запланированные работы по объектам соцкультбыта. По жилым многоэтажным домам имеется отставание в Жезказгане — 75 процентов, Каражале — 63 процента и Шахтинске — 56 процентов», -сказал Кайрат Бегимов.

Дан срок всем акимам городов и районов для получения актов готовности. Все жилые дома должны иметь акты готовности до 25 сентября, школы, больницы, госструктуры — до 1 сентября. Эти сроки предусмотрены правилами подготовки и проведения отопительного сезона.

Аким области Ерлан Кошанов предупредил акимов городов и районов о персональной ответственности за качественную подготовку и стабильное прохождение отопительного сезона.

«Для безаварийного прохождения предстоящего отопительного сезона поручаю акимам городов и районов, а также руководителям областных управлений устранить все имеющиеся отставания по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилья и соцкультбыта, обеспечить локальные котельные запасом угля до начала отопительного сезона, своевременно предоставлять в единую диспетчерскую службу корректную и достоверную информацию по подготовке к предстоящей зиме», — поручил Ерлан Кошанов.