Какие ещё дороги будут в Казахстане платными, рассказали в МИР РК

У «КазАвтоЖола» грандиозные планы, и на это потребуется кредит в 150 млн долларов.

АО «НК «КазАвтоЖол» проводит работу по привлечению займа Европейского банка реконструкции и развития в размере 150 млн долларов. Такие средства нужны, чтобы достроить платные дороги и начать взимать с автовладельцев плату.

Официальный представитель Министерства по инвестициям и развитию Мурат Жуманбай рассказал, какие именно дороги станут платными. А также поделился планами министерства на 2017 год.

Всего планируется сделать платными 6500 км автодорог.

«В 2017 году начался монтаж системы взимания платы на автодорогах Астана – Темиртау (132 км) и Алматы – Капшагай (42 км). Во втором полугодии планируется начать монтаж системы на автодороге Алматы – Хоргос (295 км)», – сообщил Мурат Жуманбай. К концу года на этих участках планируется запустить систему взимания оплаты.

До конца года планируется завершить разработку проекта по платным дорогам на 5500 км дорог:

• Капшагай – Талдыкорган

• Астана – Костанай – граница РФ

• Павлодар – граница РФ

• Актобе – Уральск – граница РФ

• Атырау – Доссор – Бейнеу – Акжигит – граница Узбекистана

• граница РФ – Актобе – Кызылорда

• Тараз – Кайнар

• Щучинск – Кокшетау – Петропавловск – граница РФ

• Уральск – граница РФ

• Астана – Павлодар

• Актау – Бейнеу

• Кызылорда – Шымкент – Тараз

• Шымкент – граница Узбекистана

На внедрение платности и дальнейшую эксплуатацию системы планируется привлечь инвесторов в лице всемирно известных компаний Kapch, FETC, «РТ-Инвест» с софинансированием средств от ЕБРР. Период реализации проекта – с 2018 по 2019 год.

Ремонт дороги от Алматы до границы Кыргызстана завершили досрочно. Теперь из Алматы через Узынагаш до границы Кыргызстана можно доехать по ровной трассе.

Проезд по трём автодорогам в Казахстане станет платным уже в этом году. Системы взимания платы будут действовать на дорогах Астана – Темиртау, Алматы – Капшагай и Алматы – Хоргос в декабре.

В феврале сообщалось, что стоимость проезда по платным дорогам в Казахстане не увеличится. На платных дорогах республиканского значения цена за проезд не превысит 1 тенге за километр.