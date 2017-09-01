Какая погода ожидает казахстанцев в сентябре

Синоптики из РГП «Казгидромет» рассказали о погоде в Казахстане в сентябре.

Сентябрь встретит казахстанцев грозовыми дождями и понижением температуры воздуха.

«Август передаст сентябрю эстафету теплой, но дождливой погоды на западе и юго-востоке страны. По предварительному прогнозу на следующей неделе с затоком холодных воздушных масс почти на всей территории Казахстана ожидаются грозовые дожди и постепенное понижение температуры воздуха»,- говорится в сообщении.

На западе в период 4-7 сентября ночью до 12…20 тепла, днем до 20…28 тепла.

На севере и в центре в период 6-8 сентября, на востоке страны в период 8-10 сентября ночью до 7…15 тепла, днем до 17…25 тепла.

На юге в период 6-8 сентября ночью до 12…20 тепла, днем до 22…30 тепла.

На юго-востоке в период 8-10 сентября ночью до 10…18 тепла, днем до 20…28 тепла.

Затем, с выносом теплых воздушных масс с районов Средней Азии, температура воздуха вновь начнет постепенно прогреваться: в северной половине днем до 22…30 тепла; в южной половине днем до 27…35 тепла.

Согласно прогнозу, интенсивная волна холода ожидается в третьей декаде месяца, где на севере и востоке страны возможен переход дождя в мокрый снег.

Температура воздуха понизится: в северной половине ночью до 3 мороза…5 тепла, днем до 7…15 тепла; в южной половине ночью до 2…10 тепла, днем до 17…22 тепла.