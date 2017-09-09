Как в Сатпаеве отпразднуют День города

В Сатпаеве 13 сентября отпразднуют День города. Развлекательную программу на этот день вы можете изучить в нашей статье.

— Утром 13 сентября с 10:00 все дети могут покататься на аттракционах, которые находятся на площади горняков.

— В микрорайоне «Нұрлы мекен» будет выставка в городке ремесленников. На выставку можно будет посмотреть два раза в день: 10:00-13:00 и 17:00-19:00.

— В детском саду «Нұрбөбек» в 11:00 звезды казахстанской эстрады Болманова и Абильдиной встретятся с воспитанниками этого детского сада.

— А в 13:00 эти звезды встретятся с воспитанниками Школы искусств и молодежью города.

— В сатпаевском родильном доме в 14:00 поздравят всех рожениц с днем города.

— Товарищеский матч среди работников ТОО «Корпорация Казахмыс» и акимата пройдет в 15:00 на площади Горняков.

— Возложение цветов к памятнику Сатпаева на площади Горняков будет в 18:30.

— Торжественно праздник откроют в 19:00 на площади Горняков.

— Выступление звезд Казахстанской эстрады — Болманов, Абильдина, группа «Улытау»- можно будет увидеть на площади Горняков в 20:00.

— Праздничный фейерверк будет на площади Горняков в 23:00.