Как в Казахстане будут переводить казахский язык на латиницу

О процессе перехода казахского языка на латинскую графику в Казахстане читайте ниже.

В проекте нового казахского алфавита 25 букв. С 2018 года планируется начать подготовку специалистов и учебников для средней школы.

На парламентских слушаниях директор Института языкознания имени Ахмета Байтурсынова Ерден Кажыбек рассказал, что новая система будет включать такой подход, когда одна буква будет означать один звук, а также один специфичный звук казахского языка может передаваться с помощью двух символов — «диграфов».

Один из вариантов алфавита представил директор Республиканского координационно-методического центра развития языков Ербол Тлешов.

Всего в алфавит включили восемь диграфов.

Так, нынешнюю кириллическую «ә» заменят на «ae», «ң» — на «ng», «ғ» — на «gh», «ү» — на «ue», «ө» — на «oe», «ч» — на «ch», «ш» — на «sh», «ж» — на «zh».

Между тем 26 букву — «х» — в казахском алфавите исключили.

Алфавит изменится так:

а — а

ә — ae

б — b

в — v

г — g

ғ — gh

д — d

е — e

ж — zh

з — z

й — j

к — k

қ — q

л — l

м — m

н — n

ң — ng

о — o

ө — oe

п — p

р — r

с — s

т — t

у — w

ү — ue

ұ — u

ф — f

х — h

ч — ch

ш — sh

ы — y

i — i

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В школах латиницу будут вводить в начальных классах. Этот процесс будет поступательным и планомерным. Об этом рассказал вице — министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

График внедрения нового алфавита обсудят с педагогической и родительской общественностью, министрами культуры, информации и коммуникации, Администрацией Президента и правительством. Только после общего согласования график нового обучения вынесут на рассмотрение парламента.

Кириллица останется в преподавании предметов на русском языке в школах с русским обучением. Все предметы, за исключением казахского, будут преподаваться с использованием кириллицы.

Кроме этого казахстанцам придется менять документы. Этот процесс будет проходить постепенно. Документы, которые сейчас «на руках» будут действовать до истечения своих сроков. Процедуры по замене начнутся только после утверждения плана перехода на латиницу.

Такая же работа будет проводиться и с изменением интернет-доменов. Сейчас, напомним, за Казахстаном закреплен «.kz».

По словам зам премьера Ерболата Досаева, процедуры замены названий и документов будут проходить по международным правилам.

По материалам сайта today.kz.